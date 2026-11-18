В районе Ормузского пролива на минах подорвались три танкера Фото: REUTERS.

Танкеры вновь наткнулись на мины в акватории Ормузского пролива. Повреждения получили три судна. Так заявляет телеканал IRIB со ссылкой на представителей Корпуса стражей исламской революции.

Отмечается, что танкеры перевозили нефть. После подрыва на минах судна загорелись. Они шли в районе к востоку от Ормузского пролива.

Во вторник, 17 ноября, американские военные нанесли авиаудар по объекту на острове Кешм. Представитель Пентагона подтвердил эту информацию в беседе с журналистами. По его данным, истребители Соединенных Штатов ударили по объекту, с которого КСИР запускали ракеты. Представитель Пентагона объяснил атаку самообороной. В ходе операции американцы применили высокоточные боеприпасы, уточнил он.