США нанесли авиаудар по объекту на иранском острове, откуда КСИР запускал ракеты. Фото: REUTERS.

США нанесли авиаудар по объекту на острове Кешм, принадлежащем Ирану. Представитель Пентагона подтвердил эту информацию в беседе с журналистами, уточнив, что истребители ударили по объекту, с которого КСИР запускали ракеты.

«Ранее сегодня истребители США в целях самообороны нанесли удар с применением высокоточных боеприпасов по месту запуска Корпусом стражей исламской революции ракет на острове Кешм. Этот удар был ответом на агрессию КСИР против американских сил и средств», — сказал представитель американского военного ведомства, его процитировал в социальной сети Х журналист портала Axios и 12-го канала телевидения Израиля Барак Равид.

Накануне КСИР заявил об уничтожении американского радара в Бахрейне.

Тем временем американские СМИ пишут, что власти Ирана прорабатывают сценарии покушений на чиновников американской администрации с возможным использованием химического оружия или так называемой «грязной бомбы».

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