Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в феврале. Такой она станет из-за рабочей субботы, напомнила и.о директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

«В феврале 2027 года россияне, которые обычно работают с понедельника по пятницу, выйдут на работу и в субботу, 20 февраля. Рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля», - сказала она РИА Новости.

После шестидневки наступят длинные выходные – отдых от работы с 21 по 23 февраля. Сама же шестидневная рабочая неделя станет единственной в 2027 году.

Также российское правительство определилось с короткими рабочими неделями в 2027 году, их будет семь. Подробности здесь на KP.RU.

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