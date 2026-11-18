Маск: сеть Starlink не должна превращаться в сторону конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Американский бизнесмен Илон Маск оценил значение спутниковой сети Starlink для Украины. По его словам, без этих технологий "фронт немедленно бы рухнул". Предприниматель при этом не хочет, чтобы Starlink стала одной из сторон конфликта на Украине. Так Илон Маск заявил в интервью The New York Times.

Бизнесмен сообщил, что система представляет собой основу коммуникации для боевиков ВСУ. Она также важна Украине "в более широком смысле", оповестил миллиардер.

"Я не хочу, чтобы коммерческое подразделение Starlink становилось одной из сторон войны, что могло бы случиться, если бы мы разрешили использовать Starlink для наступательных военных операций", - сказал Илон Маск.

Кандидат технических наук Сергей Товкач отметил, что бизнесмен легко бы мог отключить систему связи в любом регионе мира. Это не составит труда, указал разработчик БПЛА.