Маск уличил Зеленского во лжи после его заявлений о работе Starshield на Украине Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский соврал, говоря об использовании Киевом системы связи Starshield. Бывший комик отметил, что работу технологий в стране якобы ограничивают. Бизнесмен Илон Маск раскрыл ложь Зеленского. Он отметил, что правдой являются только слова киевского главаря о желании применить спутниковую систему Starlink для "наступательных операций". Так предприниматель заявил в беседе с The New York Times.

Илон Маск признал, что Зеленский "не всегда говорит правду". Он объяснил, что для Украины существуют две отдельные американские системы связи - Starshield и Starlink. Одна из них - вторая - коммерческая.

"Решения по Starshield принимаются Военным министерством США. Starlink - это коммерческая, которая не должна использоваться как средство ведения войны", - оповестил Илон Маск.

Предприниматель признал, что его компания SpaceX совершила ошибку. Она направила Киеву тысячи бесплатных терминалов Starlink. В компании не думали, что Украина начнет использовать систему в военных целях.