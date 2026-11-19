Аналитик Риттер: за атакой на Крымский мост стоят страны НАТО Фото: Виталий ПАРУБОВ.

Боевики ВСУ трижды за неделю ударили по Крымскому мосту. За этими атаками стоит не только Украина. В ударах принимали участие страны-члены НАТО. Так заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ТАСС.

Эксперт сообщил, что американские самолеты проводили разведку и помогали Киеву выбрать цель. Западные политики используют Украину как прокси-инструмент для ослабления Москвы, считает аналитик. Они намерены разрушить Россию, заключил эксперт.

"Атака на Крымский мост - дело рук не одной лишь Украины. За ней стоят Великобритания, Франция, Германия, вся Европа, НАТО и Соединенные Штаты", - сказал Скотт Риттер.

Дроны ВСУ вновь атаковали Крымский мост в ночь на 19 ноября. В результате движение по объекту приостановили. Специалисты оценивают причиненный мосту ущерб.