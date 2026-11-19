В продукции ТЦ в Ростове-на-Дону нашли африканскую чуму свиней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ЧП случилось в Ростове-на-Дону. В продукции торгового центра "РИО" была обнаружена африканская чума свиней. Установлен карантин, говорится в распоряжении губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

На инфицированном объекте ввели ограничения на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок. Специалистам поручено утвердить план мероприятий по недопущению распространения вируса.

"В связи с обнаружением ДНК вируса африканской чумы свиней в продукции свиноводства на территории города Ростова-на-Дону... установить ограничительные мероприятия", - сказано в распоряжении.

Врач-инфекционист Елена Малинникова между тем объяснила, как определить признаки нового штамма коронавируса PJ.2.1. По словам доктора медицинских наук, ими являются сильные боли в горле и затяжная астения.