Путин обсудил ситуацию на Корейском полуострове с Ли Чжэ Меном Фото: REUTERS.

По данным агентства News1, вечером 18 ноября российский лидер Владимир Путин провел встречу с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном. Сообщается, что политики обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

"Это не был систематический разговор с заранее определенной повесткой, не все вопросы обсуждались подробно", - оповестил источник агентства.

Утверждается, что лидеры беседовали около десяти минут. Южнокорейская сторона смогла "в общих чертах" услышать позицию Москвы по вопросам КНДР и межкорейских отношений. Кроме того, политики затронули тему ядерного оружия.

Российский лидер 18 ноября провел несколько международных контактов на саммите АТЭС. При этом он не беседовал с предпринимателем Илоном Маском, проинформировал представитель Кремля Дмитрий Песков.