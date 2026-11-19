Власти Британии выделят Украине более тысячи БПЛА для глубоких ударов по РФ Фото: REUTERS.

Украина вскоре получит новое оружие от Британии. Лондон передаст Киеву более тысячи беспилотников большой дальности для "глубоких ударов" по территории России. Помимо прочего, идут поставки многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles. Так сказано в заявлении канцелярии премьера Британии Энди Бернэма.

Утверждается, что новые дроны способны нести тяжелые боеголовки и преодолевать расстояние более тысячи километров. Они предназначены для атак на объекты "вдали от линии боевого соприкосновения".

Лондон также обещает наладить производство и поставки морских, логистических и разведывательных беспилотников. Более подробно об этом Энди Бернэм сообщит на встрече "коалиции желающих" 19 ноября.

Помимо прочего, Киеву всё ещё передают американское оружие и технику. Президент США Дональд Трамп признал, что до сих пор одобряет эти поставки. Он пояснил, что за всё платит Евросоюз.