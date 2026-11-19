Трамп назвал тему сокращения ядерного оружия сложной Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп порассуждал о производстве ядерного оружия. Он назвал тему сокращения вооружений сложной. Президент США надеется, что Москва, Вашингтон и Пекин договорятся об этом. Так Дональд Трамп сказал в диалоге с Fox News.

Политик заверил, что американцы не хотят применять ядерное оружие. Он также подчеркнул, что режим инспекций возможен при достижении договоренностей о сокращении ЯО Россией, Соединенными Штатами и Китаем.

Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин уже обмолвились несколькими репликами на саммите АТЭС. Американский лидер поинтересовался у коллеги, как его дела. Главы двух государств 19 ноября проведут личную встречу. Кроме того, состоятся трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча начнется в 09:30.