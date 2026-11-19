Трамп заявил о хорошем заработке США на продаже оружия Евросоюзу Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился экономическими успехами Вашингтона. Он рассказал о заработке США на продаже оружия Евросоюзу. Большую часть вооружений ЕС передает Киеву. Об этом Дональд Трамп сообщил телеканалу Fox News.

Глава Белого дома отметил, что покупатели оружия могут делать с ним всё, что захотят. Политик добавил, что Штаты продают боеприпасы союзникам по полной стоимости.

"Мы не делаем скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем много денег на этом", - известил Дональд Трамп.

Политик признал, что российская сторона действует в конфликте на Украине не в полную мощность. По мнению Дональда Трампа, Москва могла бы принимать более жесткие меры. При этом РФ действительно стремится к урегулированию, констатировал президент США.