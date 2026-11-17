Песков согласился со словами Трампа, что РФ может действовать жестче на Украине Фото: REUTERS.

Российская сторона действует в конфликте на Украине не в полную мощность. По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Москва могла бы принимать более жесткие меры. При этом РФ действительно стремится к урегулированию. В связи с этим российские власти не предпринимают слишком резких шагов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с такой оценкой Дональда Трампа. В беседе с журналистами он пояснил, что с Украиной "есть куда жестче" действовать.

Пресс-секретарь президента РФ не стал отвечать на вопрос, что именно могла бы сделать Россия, если бы не сдерживала свои силы. Он переадресовал эту просьбу военным.

"Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче", - отреагировал Дмитрий Песков.

Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин стремится достичь соглашения по Украине. Этот вопрос будет поднят на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, анонсировал президент США. Он напомнил, что политики проведут личную встречу. Кроме того, они встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит АТЭС стартует 18 ноября. Главные события ожидаются 19-го. Работа начнется с заседания делового саммита. В нем примут участие представители бизнеса из списка 500 крупнейших мировых корпораций. В тот же день планируется встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Затем начнутся трехсторонние переговоры с участием Си Цзиньпина.

Глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что одной из главных тем встречи лидеров станет вопрос денуклеаризации. Это очень нужный разговор, указал эксперт. По его словам, РФ планирует вовлечь в новую систему Францию и Британию. Если для Китая будут существовать ограничения по ЯО, то и для европейцев тоже, пояснил Василий Кашин. Он добавил, что сторонам нужны потенциально новые решения. Они хотят выстроить систему многостороннего контроля, так или иначе учитывающую потенциалы Китая, Франция, Британии. Первым шагом мог бы стать запрет отдельных классов оружия, предположил эксперт.