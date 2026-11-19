Маск заявил о недопустимости применения сети Starlink для военных целей Фото: REUTERS.

Украинцы активно используют спутниковую сеть компании бизнесмена Илона Маска Starlink. Эти технологии были предназначены для гражданских целей, напомнил предприниматель. Они не могут применяться в бою. Так Илон Маск высказался в интервью газете The New York Times.

Бизнесмен подчеркнул, что сеть не должна стать стороной конфликта на Украине. Он отрицает возможность использования Starlink в наступательных операциях. При этом предприниматель понимает, что без его спутниковой сети "украинский фронт немедленно бы рухнул".

"Я не хочу, чтобы коммерческое подразделение Starlink становилось одной из сторон войны, что могло бы случиться, если бы мы разрешили использовать Starlink для наступательных военных операций", - отреагировал Илон Маск.

Он признал, что сеть представляет основу коммуникации для ВСУ и Украины в целом. Предприниматель обвинил киевского главаря Владимира Зеленского во лжи относительно работы систем Starlink и Starshield. Илон Маск отметил, что бывший комик "не всегда говорит правду".

Американский миллиардер прояснил, что технология Starlink - коммерческая. Она не применяется Киевом для решения военных задач. Однако существует и вторая сеть - Starshield. Эти технологии находятся под управлением Пентагона. Илон Маск подчеркнул, что такая система вполне может быть использована ВСУ в военных целях.

По мнению телеканала CNN, сейчас отношения между Вашингтоном и Киевом переживают один из самых сложных периодов. Американские власти сократили ключевую поддержку Украины. С начала 2025 года Штаты приостановили выделение новых пакетов помощи и прекратили прямое финансирование. Напряженность обострилась из-за дефицита боеприпасов для комплексов ПВО Patriot. Сложности также связаны с ограничениями в работе системы Starshield.

При этом в Сенат Конгресса внесли законопроект о выделении средств на нужды Пентагона с учетом трат на Украину. В документе предлагается отдать часть денег для помощи Киеву. Республиканцы планируют выделить 750 миллионов долларов на эти цели. Кроме того, партия рассчитывает дать Киеву 129 миллионов для оказания помощи в сфере безопасности.