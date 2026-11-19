Владимир Путин прибыл на площадку форума АТЭС в Шэньчжэне Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин начал второй рабочий день в китайском Шэньчжэне. Он принимает участие в пленарном заседании лидеров форума экономик "Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества". Российский лидер уже прибыл на площадку, транслирует ТАСС.

Известно, что мероприятие проводится в Центре международных обменов. Он выбран главной площадкой саммита АТЭС. Центр расположен в районе Футянь на территории парка Сянмиху.

Выступление Владимира Путина на АТЭС 19 ноября

Стоит напомнить, что 33-й саммит АТЭС проходит 18-19 ноября. В этот раз мероприятия проводятся под председательством Китая. Владимир Путин 18 ноября уже выступил на Деловом саммите форума.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, внушительная толпа лидеров стран-участниц АТЭС обступила Владимира Путина на торжественном приеме в Шэньчжэне. Глава государства за 18 ноября успел провести несколько личных встреч с иностранными коллегами.

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