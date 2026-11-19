МИД РФ работает над получением виз для российских спортсменов накануне Олимпиады-2028. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Российский МИД работает над обеспечением получения виз в США российскими спортсменами перед Олимпиадой-2028. Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин.

«Как и любое поручение президента, оно взято в проработку», - сказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в июле 2028 года в Лос-Анджелесе пройдут Летние Олимпийские игры, а в августе в США состоятся Паралимпийские игры.

Накануне российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко получили визы для участия в турнире серии «челленджер» в Польше.

Ранее сообщалось, что Норвегия вслед за Финляндией закрыла въезд российским спортсменам, включая тех, кто выступает под нейтральным флагом.

Тем временем Швеция готовит ограничения на въезд российских граждан в страну. Цель — не допустить участия российских спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на шведской территории.