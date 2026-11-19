В МИД РФ указали на то, что Германия уклоняется от сотрудничества по диверсии на "Северных потоках". Фото: REUTERS.

Германия в течение четырёх лет уклоняется от сотрудничества с РФ по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2». На это указал замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«На протяжении минувших с момента теракта на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" четырех лет германские власти постоянно уклоняются - вопреки международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям - от взаимодействия с российской стороной», - сказал дипломат изданию «Известия».

Люблинский выразил сомнения в беспристрастности судебных органов ФРГ.

Накануне сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал провести международное расследование диверсии.

Ранее президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» прямыми террористическими актами.

Тем временем посол Нечаев подчеркнул, что Москве важно установить не только непосредственных исполнителей, но и заказчиков теракта.