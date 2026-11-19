Путин заявил, что Россия входит в число ведущих экономик Фото: REUTERS.

Российский лидер Владимир Путин выступил на пленарном заседании лидеров экономик форума АТЭС в Шэньчжэне. В ходе речи он обратил внимание на развитие РФ. Политик заявил, что Россия входит в число ведущих экономик мира.

Владимир Путин отметил, что страна является лидером в сфере мирного атома. Россия также усиливает собственный экономический потенциал.

Выступление Владимира Путина на АТЭС 19 ноября

"Продолжаем осуществлять у себя в стране фундаментальные реформы, совершенствовать промышленную базу, технологические возможности контролировать инфляцию. Мы кардинально изменили структуру внутренней экономики России", - известил Владимир Путин.

Российский лидер при этом указал на снижение уровня жизни в странах Евросоюза. По его словам, на это значительно повлияла политическая позиция ЕС. Экономика России, напротив, растет даже под санкциями.