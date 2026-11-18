Путин: уровень жизни в Европе унизительно снижается Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин указал на снижение уровня жизни в странах Евросоюза. По его словам, на это значительно повлияла политическая позиция ЕС. При этом экономика России растет, несмотря на многочисленные санкции. Об этом Владимир Путин сказал в ходе речи на саммите АТЭС.

Российский лидер подчеркнул, что Евросоюз теряет промышленный потенциал и позиции в конкурентной борьбе. Он добавил, что страны так и не смогли адаптироваться к отказу от российского рынка и дешевых энергоресурсов из РФ.

"Уровень жизни в странах Евросоюза снижается унизительно для еврозоны", - оценил Владимир Путин.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что антироссийские санкции наносят европейским странам большой экономический ущерб. Последствия ограничений способствуют росту протестных настроений в ЕС, считает министр.

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