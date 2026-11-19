Говырин: детские пособия за январь придут в конце декабря 2026 года. Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press

Семьи, получающие детские пособия на банковскую карту, получат выплаты за декабрь в конце года. Речь идет о выплатах, которые по обычному графику должны были поступить 3, 5 и 8 января 2027 года. Об этом в интервью ТАСС напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Пособия за январь 2027 года поступят по обычному графику в феврале. Перенос связан с тем, что обычные январские даты перечисления приходятся на новогодние праздники», — пояснил он.

Парламентарий напомнил, что 5 января также придет ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет. На 8 января приходится выплата пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. При переносе праздничных дней эти выплаты поступят до начала января.

Тем россиянам, которые получают выплаты по почте, депутат посоветовал уточнять сроки выплаты в соответствии графиком доставки отделения почты.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что социальные выплаты в 2027 году проиндексируют по фактической инфляции. Кроме того, традиционно, дважды будут проиндексированы страховые пенсии. Кроме того, увеличатся максимальные размеры страховых выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.