Котяков: соцвыплаты в 2027 году увеличат по фактической инфляции. Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press

Социальные выплаты в 2027 году проиндексируют по фактической инфляции. Об этом на встрече с депутатами Госдумы сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Пройдет увеличение по фактической инфляции социальных выплат. Дважды будут проиндексированы страховые пенсии», - отметил министр.

Кроме того, увеличатся максимальные размеры страховых выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб назвала сроки, когда в России в 2027 году проиндексируют страховые пенсии.

Социальный фонд России уведомил, что продолжит выплачивать пенсии по инвалидности и потере кормильца в 2027 году без сокращений.