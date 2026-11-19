На Камчатке почти 30 учеников обратились к врачам с признаками кишечной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Почти три десятка учащихся и несколько сотрудников школы № 3 в Петропавловске-Камчатском обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. По предварительным данным, речь идёт о 28 учениках и 4 работниках образовательного учреждения, сообщает СУ СК по Камчатскому краю.

Инцидент, согласно информации ведомства, произошёл 13 ноября. Госпитализация заболевшим не потребовалась. Всем пострадавших оказали амбулаторную помощь.

В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Проверку по факту случившегося проводит Следственное управление СК по Камчатскому краю.

Ранее в Свердловской области шестерых подростков госпитализировали с диагнозом «отравление парами хлора» после дня рождения в сауне в селе Косой Брод. Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Их жизни ничего не угрожает. Прокуратура начала проверку.