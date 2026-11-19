Владимир Путин и Дональд Трамп проводят двустороннюю встречу на саммите АТЭС Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В начале встречи глава американской администрации отметил позитивный настрой на предстоящий диалог с российским лидером. По словам Трампа, он с нетерпением ожидает продуктивного разговора.

Началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Саммит АТЭС проходит в 2026 году в китайском Шэньчжэне (провинция Гуандун). Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества объединяет 21 экономику региона и традиционно служит площадкой для двусторонних переговоров на высшем уровне между мировыми лидерами.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция