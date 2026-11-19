Переговоры Путина, Трампа и Си в Китае начнутся в 9:30 по Москве Фото: REUTERS.

Событие, о котором все мировые СМИ говорили на протяжении последних двух недель, на пороге. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае точно станет историческим. Ведь встречаются не просто лидеры ведущих ядерных держав мира. Встречаются два противоположных лагеря.

ПОЧЕМУ ВСТРЕЧУ НАЗЫВАЮТ ИСТОРИЧЕСКОЙ?

С одной стороны – Путин и Си, сторонники справедливого миропорядка и многополярности. Они выступают за главенство международного права. За восстановление роли ООН в мире. За нерасширение НАТО без учета требований безопасности других стран, неразмещение оружия в космосе и ядерную безопасность.

С другой – Дональд Трамп, глава государства, которое на протяжении последних 30 лет было уверено в своем статусе мирового гегемона. Судьи. В стратегии нацбезопасности США 2025 года прямо сказано – интересы Америки превыше всего. То есть выше и ООН, и международного права. И ситуация с Венесуэлой это наглядно подтверждает.

И, все же, несмотря на колоссальные расхождения во взглядах, эти два лагеря, эти три лидера – Путин, Си и Трамп завтра встретятся. В Вашингтоне поняли, что с глобальным югом нужно вести диалог. Договариваться. Именно поэтому эти переговоры и называют историческими.

Но станут ли они переломным моментом истории? Смогут ли два лагеря не просто сесть за стол, но начать договариваться? Мы скоро узнаем – в прямом эфире, во время прямой онлайн-трансляции встречи Путина, Си и Трампа на KP.RU.

КОГДА НАЧНЕТСЯ ВСТРЕЧА ПУТИНА, СИ И ТРАМПА?

Начнем с простого – когда?

Саммит лидеров трех ядерных держав запланирован на 19 ноября. В Китае это будет день. В России – утро.

Время икс – 14:30 по Шэньчженю и 9:30 по Москве (разница с Китаем – плюс 5 часов). Но сразу можем заметить – учитывая, что у Путина и Трампа чуть раньше запланирована еще неформальная двухсторонняя встреча, начало может чуть припоздниться. Но вряд ли слишком сильно.

Второй вопрос – сколько?

Встречи такого уровня согласовываются во всех деталях. Известно, что в графике Путина, Си и Трампа на беседу заложен час. Но это вовсе не значит, что за это время лидеры наговорятся.

Начнут, конечно же, с красивого рукопожатия. Но сами переговоры, очевидно, транслироваться в прямом эфире не будут.

Когда в этом случае ждать новостей, как прошла историческая встреча?

Сразу после окончания переговоров запланировано торжественное подписание совместного заявления. К слову – не обязательно все участники его подпишут. Разговор может пойти по-разному. Но это будет первый сигнал, как все прошло.

Впрочем, почти сразу после переговоров Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп выйдут к журналистам (ориентировочно, около 10:30-11 часов по Мск). И там уже расскажут все, что стоит озвучивать.

ТЕМЫ ПЕРЕГОВОРОВ ПУТИНА, СИ И ТРАМПА: О ЧЕМ БУДУТ ГОВОРИТЬ

Главной темой переговоров станет, конечно же, обмен мнениями по поводу ситуации в сфере безопасности. Решено оттолкнуться от того, что Россия, Китай и США вместе остановили Третий Рейх. Вместе стояли у истоков ООН. Вместе, когда-то, контролировали мировую безопасность.

Но в последние годы эта сфера вызывает колоссальные беспокойства. То там, то тут вспыхивают конфликты. На Украине идет почти прямое противостояние коллективного запада против России. Ближний Восток то и дело сотрясают ракетные удары, его ключевая нефтяная артерия – Ормузский пролив – заблокирован. Не стоит забывать и о висящей до сих пор на волоске судьбе Палестины.

Кроме того, продолжаются финансовые войны. Страны Запада вводят односторонние санкции. США развязали с Китаем тарифную войну. У Трампа на столе лежит подписанный закон, по которому против товаров стран, покупающих нефтепродукты России могут быть введены невозможные, «заградительные» тарифы.

Третий вопрос – искусственный интеллект и ядерное оружие. Две технологии, которые могут без контроля очень быстро поставить мир на грань уничтожения. При этом у стран Запада и Востока до сих пор нет общего подхода, как контролировать ИИ. А ведь его возможности до конца не изучены. А в публичном пространстве то и дело появляются разработчики, которые дают то 10, то 25 процентов, на то, что в ближайшем будущем нейросети могут уничтожить человечество. Что касается сферы ядерной безопасности – здесь, в прошлом феврале, исчез последний договор, контролировавший количество боеголовок России и США.

Каждый из вопросов лидеры поднимут. Обязательно, как заявляют официальные представители Кремля, обсудят Украину. И попытаются найти если не общие позиции, то хотя бы точки соприкосновения.

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ САММИТ ПУТИНА, СИ И ТРАМПА В КИТАЕ?

Чем закончатся переговоры, предсказать невозможно. Да и не нужно – все можно будет понять по тому, подписали ли общее заявление лидеры. По тону и содержанию их суждений на итоговой пресс-конференции. По реакции из Европы и Киева. Основных варианта три: провал, умеренный успех, или прорыв.

Конечно, есть соблазн сказать, что наиболее вероятным кажется второй вариант. Что разговор начнется, но до пониманий добраться будет ой, как непросто.

Но загадывать не будем. Потому что во время встреч на таком уровне возможно все.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Визит Владимира Путина в Китай: Речь на форуме, переговоры с Си Цзиньпином и встреча с Трампом. Главное

Почему Европа отказывается и боится закончить конфликт на Украине: после подписания мира их ждет страшная расплата