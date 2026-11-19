Трамп назвал Путина своим другом и отметил, что рад его видеть. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что у него сложились «отличные отношения» с главой российского государства, назвав его своим другом и отметив, что рад его видеть.

«У нас на протяжении многих лет отличные отношения, мы давно знаем друг друга», — сказал глава Белого дома на встрече с российским коллегой.

Началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Напомним, двусторонние переговоры лидеров России и США проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В начале беседы глава Белого дома подчеркнул позитивный настрой на предстоящий диалог, отметив, что с нетерпением ожидает продуктивного разговора. Президент РФ, в свою очередь, воздержался от заявлений для прессы в ходе протокольной открытой части встречи с американским коллегой.

Трамп назвал Путина своим другом

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