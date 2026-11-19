Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин не стал делать заявлений в открытой части двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Встреча лидеров двух стран состоялась в четверг в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС в четверг.

Лидеры обменялись рукопожатием и несколькими репликами, после чего заняли свои места. Слово для СМИ взял американский президент. Он высказался о предстоящей беседе и последующей трёхсторонней встрече с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Путин в ответ на его слова поблагодарил американского коллегу на английском языке. Затем разговор продолжился за закрытыми дверями. Открытая часть продлилась около одной минуты.

Началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Сегодня на полях саммита состоится первый в истории контакт лидеров России, Китая и США в трёхстороннем формате. Встреча запланирована на 14:30 по местному времени (09:30 мск). Как ожидается, главы государств обсудят широкий круг вопросов. Продолжительность разговора собеседники определят сами. Накануне Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин успели поприветствовать друг друга в первый день саммита: они обменялись рукопожатием перед официальной церемонией фотографирования.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция