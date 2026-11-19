Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

С российской стороны во встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне участвуют глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

С американской стороны во встрече также участвуют госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Двусторонняя встреча Путина и Трампа проходит в Шэньчжэне в тот же день, когда запланирован первый в истории трёхсторонний контакт лидеров России, Китая и США. Накануне российский президент уже провёл полноформатные двусторонние переговоры с Си Цзиньпином, а перед официальной церемонией фотографирования в первый день саммита все трое лидеров обменялись рукопожатием.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция