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С российской стороны во встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне участвуют глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
С американской стороны во встрече также участвуют госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.
Двусторонняя встреча Путина и Трампа проходит в Шэньчжэне в тот же день, когда запланирован первый в истории трёхсторонний контакт лидеров России, Китая и США. Накануне российский президент уже провёл полноформатные двусторонние переговоры с Си Цзиньпином, а перед официальной церемонией фотографирования в первый день саммита все трое лидеров обменялись рукопожатием.