Трамп поприветствовал Пескова в кулуарах саммита АТЭС. Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Президент США Дональд Трамп поприветствовал в кулуарах саммита АТЭС официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что глава Белого дома пожал пресс-секретарю главы российского государства руку и сказал несколько слов.

Напомним, в настоящее время в Китае проходит встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Примечательно, что российский лидер не стал делать заявлений в открытой части двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Встреча лидеров двух стран проходит в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС в четверг.