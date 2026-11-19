Маск прямо обвинил США в организации госпереворота на Украине в 2014 году Фото: "КП" Архив.

Государственный переворот 2014 года на Украине был организован Вашингтоном и не состоялся бы без участия Госдепартамента и других американских ведомств. Такое мнение высказал миллиардер Илон Маск в интервью газете The New York Times.

«Американцы организовали переворот для того, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. Это агрессивное действие, и без помощи Госдепартамента и других ведомств этого бы не произошло», — приводит издание слова бизнесмена.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине после трехмесячных протестов из-за приостановки процесса евроинтеграции, известных как «евромайдан», президент Виктор Янукович был отстранен от власти. Смена руководства страны не получила поддержки среди населения юго-восточных регионов. Сайт KP.RU разбирался, почему русская Украина не восстала.