На Земле 19 ноября произошла слабая магнитная буря Фото: EAST NEWS.

Магнитная буря минимального класса G1 по пятиступенчатой шкале зафиксирована на Земле в четверг, 19 ноября, в период с 03:00 до 06:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Геомагнитное возмущение стало ожидаемой реакцией магнитосферы планеты на воздействие небольшой корональной дыры на Солнце. Земля находится в зоне ее влияния со вторника: на протяжении последних двух суток в ближнем космическом пространстве отмечался умеренный рост скорости и температуры солнечного ветра. Несмотря на повышенную нагрузку, геомагнитные индексы все это время удерживались в спокойной зеленой зоне, однако в итоге сработал накопительный эффект.

По оценкам специалистов, вероятность усиления бури до более высоких показателей остается низкой — ожидается, что уже в следующий трехчасовой интервал показатели вернутся к спокойным значениям.

Нынешнее событие стало второй магнитной бурей с начала ноября. Предыдущее возмущение фиксировалось почти две недели назад, 7–8 ноября. Для сравнения, в октябре на Земле произошло три магнитные бури, а в сентябре — лишь одна.