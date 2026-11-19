Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Двусторонняя беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась. Как передаёт корреспондент ТАСС, переговоры продлились меньше часа.

Встреча лидеров двух стран прошла в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. В четверг также состоится первый в истории трёхсторонний контакт Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Накануне российский президент уже провёл полноформатные двусторонние переговоры со своим китайским коллегой. Лидеры обсудили ряд вопросов, в том числе конфликт на Украине.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция