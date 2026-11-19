Трамп заявил, что не будет заключать сделки с Путиным без учета мнения Украины Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным попытался развеять опасения Запада по поводу возможного заключения договоренностей с Москвой без участия Киева. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News из китайского Шэньчжэня, где он участвует в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Я бы этого не сделал», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о вероятности достижения соглашений с президентом России без учета мнения украинской стороны.

Вместе с тем президент США уклонился от уточняющего вопроса журналиста о том, проводил ли он в последнее время разговор с Владимиром Зеленским.

Двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне и продолжались меньше часа. Эта беседа стала первой очной встречей глав двух государств со времен саммита в Анкоридже, прошедшего в августе 2025 года. По завершении разговора лидеры России и США не стали выступать с совместными заявлениями для прессы.