Путин и Трамп не стали делать совместных заявлений после встречи на саммите АТЭС Фото: REUTERS.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не выступили с совместными заявлениями для прессы по завершении двусторонней встречи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Переговоры лидеров двух стран продолжались меньше часа. Для них это первая очная встреча со времени саммита в Анкоридже, состоявшегося в августе 2025 года.

Напомним, в начале открытой части беседы Дональд Трамп выразил позитивный настрой на предстоящий разговор и заявил, что рассчитывает на продуктивный диалог. Американский лидер также назвал отношения с российским коллегой отличными, назвал Владимира Путина другом и отметил, что рад встрече.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция