Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа начались на полях саммита АТЭС.Фото: Daniel Torok/GLOBAL LOOK PRESS

Двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа началась в резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в преддверии трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США.

Нынешняя беседа стала третьим очным контактом Си Цзиньпина и Дональда Трампа за текущий год. Ранее, в мае, глава американской администрации посещал Пекин с государственным визитом, а в сентябре председатель КНР совершил ответный визит в Вашингтон.

Накануне на полях форума АТЭС также состоялись двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и Дональда Трампа, продлившиеся меньше часа. Эта встреча стала для лидеров РФ и США первым личным контактом со времен саммита в Анкоридже, прошедшего в августе 2025 года. По завершении разговора главы двух государств не стали выступать с совместными заявлениями для прессы.