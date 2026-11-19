Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне в четверг прошла хорошо и носила подготовительный характер перед трёхсторонними переговорами с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом ИС "Вести" сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, глава государства вышел со встречи с американским коллегой в "отличном" настроении.

Двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась в Шэньчжэне 19 ноября. Открытая для СМИ часть продлилась около одной минуты, после чего переговоры продолжились за закрытыми дверями. Переговоры Путина и Трампа продлились почти час. По словам Ушакова, лидеры обсудили подготовку трёхстороннего саммита, а также некоторые вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

В четверг также запланирован первый в истории трёхсторонний контакт лидеров России, Китая и США.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция