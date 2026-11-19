Трамп назвал Си Цзиньпина другом и заявил об особых отношениях между США и КНР. Фото: Daniel Torok/GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал китайского лидера своим другом и заявил, что между Вашингтоном и Пекином сложились особые отношения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, глава американской администрации поблагодарил Си Цзиньпина за «невероятно теплый прием», оказанный делегации США.

Двусторонняя встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа проходит в резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Нынешняя беседа стала третьим очным контактом Си Цзиньпина и Дональда Трампа за текущий год. Переговоры организованы на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в преддверии трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и Соединенных Штатов.