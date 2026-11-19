Ушаков: на встрече Путина и Трампа не было особо важных заявлений Фото: REUTERS.

На двусторонней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не прозвучало особо важных заявлений, поскольку все стороны сосредоточены на подготовке к предстоящим трехсторонним переговорам. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«По-моему, особо важных заявлений ни одна сторона не делала, поскольку мы готовимся к самому важному мероприятию, которое будет в трехстороннем формате», — сказал он.

Напомним, двусторонние переговоры глав России и США состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и продолжались около 35-40 минут. Этот разговор стал первым очным контактом лидеров двух государств со времен саммита в Анкоридже, прошедшего в августе 2025 года. По завершении беседы президенты не стали выступать с совместными заявлениями для представителей прессы.