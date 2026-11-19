Российские силы ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над регионами страны Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 19 ноября уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Республики Татарстан.

За минувшие сутки российские войска поразили места производства и хранения дронов Вооруженных сил Украины. Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что всего за сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 310 беспилотников противника.