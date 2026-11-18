ВС РФ за сутки поразили места производства и хранения беспилотников ВСУ Фото: REUTERS.

Российские войска за минувшие сутки поразили места производства и хранения дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что всего за сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 310 беспилотников противника.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации поразили объекты инфраструктуры порта Измаил, используемые для разгрузки военных грузов. Также российская армия поразила сухогруз, доставлявший в порт Южный грузы двойного назначения для ВСУ.

Накануне российская армия нанесла удары по мостам «Южный» и «Северный» в Киеве, которые применялись для перевозки военных грузов.