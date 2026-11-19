Киев до 2046 года должен выплатить МВФ почти 20 миллиардов долларов. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

К конце 2046 году включительно Киев должен перечислить Международному валютному фонду (МВФ) чуть менее 20 миллиардов долларов в счет погашения задолженности, следует из данных МВФ.

На текущий момент задолженность Украины перед МВФ оценивается в 10 504 705 837 СДР (специальных прав заимствования). В долларовом эквиваленте это более 14,33 миллиарда. Однако итоговая сумма к возврату окажется выше: с учётом процентов и надбавок, Киеву предстоит выплатить 14 647 140 822 СДР (19,98 миллиардов долларов).

Первый из предстоящих взносов назначен на 24 ноября. Его размер составит 62 500 000 СДР, что эквивалентно более чем 85,2 миллиона долларов.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что МВФ резко ухудшил прогноз для экономики Украины и потребовал от Киева ужесточить налоговое законодательство. Согласно официальному заявлению МВФ, ВВП страны в 2026 году сократится на 0,5%, а в 2027-м — ещё на 1%. Ранее фонд ожидал роста на 1% в текущем году и ускорения до 3,5% в следующем.