Трамп и Си Цзиньпин объединились вокруг Ормуза: лидеры США и Китая выступили с заявлением Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что они с председателем КНР Си Цзиньпином выступают за беспрепятственные поставки нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского лидера, Вашингтон и Пекин придерживаются общей позиции относительно свободного движения нефтяных танкеров через этот стратегически важный морской маршрут.

Вопрос судоходства в Ормузском проливе остается одним из ключевых на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Ограничения на перевозки нефти через этот район создают риски для мировых энергетических рынков.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран направил Вашингтону семь условий для возобновления свободного прохода судов через Ормузский пролив. Однако американская сторона так и не предоставила официального ответа на предложения. Иранский политик подчеркнул, что дальнейшее развитие переговоров зависит от решения США.