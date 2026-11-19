Трамп заявил о стремлении США и КНР помочь в урегулировании конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон и Пекин стремятся оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине.

Напомним, двусторонние переговоры лидеров США и Китая проходят в резиденции «Цилинь Шаньчжуан». В ходе беседы Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом и отметил наличие особых отношений между двумя странами. Кроме того, глава Белого дома поблагодарил председателя КНР за «невероятно теплый прием», оказанный американской делегации.

Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа организованы на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в преддверии трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США.