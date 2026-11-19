Что Путин и Трамп думают о завершении конфликта на Украине: у президентов общая позиция Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с журналистом ИС «Вести» Ольгой Князевой.

По словам руководителя РФПИ, президенты обеих стран настроены на достижение мира на Украине.

Ранее Дмитриев поблагодарил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера за продвижение мирного плана Трампа. Глава РФПИ выразил уверенность, что сторонники дипломатического урегулирования смогут добиться успеха. Кроме того, он неоднократно отмечал, что Москва выступает за долгосрочное решение конфликта, которое обеспечит безопасность России, Украины и Европы.