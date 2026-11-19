Владимир Путин заставил всех замолчать одним рукопожатием: в Британии обомлели после встречи лидеров РФ и США Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин продемонстрировал, что остается влиятельным участником мировой политики и сохраняет прямой контакт с американским лидером Дональдом Трампом. К такому выводу пришло агентство Reuters, анализируя встречу президентов на саммите АТЭС в Китае.

Особое внимание журналисты уделили рукопожатию лидеров двух стран 18 ноября. Путин сам подошел к Трампу перед телекамерами, продемонстрировав дружелюбное отношение к американскому коллеге.

По оценке Reuters, этот жест позволил российскому президенту показать, что он по-прежнему имеет возможность напрямую общаться с главой Белого дома, несмотря на попытки западных стран изолировать Москву. Для Трампа же подобные контакты отражают его стремление выстраивать личные отношения с мировыми лидерами.

При этом агентство отметило, что короткая встреча не гарантировала дипломатического прорыва, однако создала благоприятную атмосферу перед дальнейшими переговорами.

Тем временем Путин и Трамп уже провели двусторонние переговоры в Шэньчжэне 19 ноября. Как сообщил корреспондент ТАСС, беседа продолжалась менее часа. Также на четверг запланирована первая трехсторонняя встреча президентов России, США и председателя КНР Си Цзиньпина.