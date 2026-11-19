Картину Ван Гога «Цветущие каштаны» продали на торгах за рекордные $190,4 млн. Фото: Kobei Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

Картина Винсента ван Гога «Цветущие каштаны», созданная в 1890 году в Овер-сюр-Уаз, ушла с молотка на торгах аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 190,4 млн долларов.

Полотно обновило ценовой рекорд для работ художника (прежний максимум в 117,2 млн долларов был установлен в 2022 году на Christie’s) и стало самым дорогим произведением искусства в этом аукционном сезоне. По подсчетам The New York Times, с учетом инфляции работа заняла шестое место в списке самых дорогих картин в истории торгов.

Проведению сделки предшествовал спор о провенансе полотна. Немецкий издатель Самуэль Фишер приобрел картину в Париже в 1909 году, а в 1936-м его семье пришлось продать ее из-за финансовых потерь, вызванных преследованиями при нацистском режиме. По этой причине потомки издателя ранее выступали против выставления лота на аукцион.

Накануне торгов нынешние владельцы полотна, аргентинская семья Блакье-Арриета, а также наследники Хедвиги и Самуэля Фишер заключили конфиденциальное соглашение, позволившее провести продажу. После завершения аукциона адвокат потомков Гуннар Шнабель выразил надежду, что быстрое и справедливое урегулирование этого спора послужит примером для других семей, пострадавших в эпоху нацизма.