Европа переругалась из-за новых денег для Украины: помогать Киеву стало слишком опасно Фото: REUTERS.

Финансирование Украины вызывает в Евросоюзе больше разногласий, чем когда-либо прежде. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По данным издания, Германия пытается закрепить в новом семилетнем бюджете ЕС механизм долгосрочной поддержки Киева. Берлин предлагает разрешить привлечение дополнительных средств сверх уже предусмотренных Еврокомиссией 100 млрд евро.

«Финансирование Украины вызывает больше споров, чем когда-либо», — признал собеседник Politico.

Предполагается, что будущие решения о выделении денег можно будет принимать квалифицированным большинством голосов, а не единогласно. Это позволит обойти возможное вето отдельных государств, в том числе Франции, если на президентских выборах 2027 года победит Марин Ле Пен.

Однако инициатива может столкнуться с сопротивлением Венгрии, Чехии и Словакии. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза, если страны объединения не согласятся финансировать Украину.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о серьезных трудностях при согласовании европейского бюджета. По его словам, крупные государства ЕС не хотят увеличивать взносы из-за внутренних проблем. Дополнительные споры вызывает необходимость найти десятки миллиардов евро для очередного кредита Киеву.