В Казахстане надругались над стелой красноармейцам: Вандалов пока не нашли. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Казахстане возбудили уголовное дело после разрушения памятника бойцам Красной армии в городе Таразе. Об этом сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Неизвестные практически полностью уничтожили стелу, установленную на месте захоронения 72 советских солдат. Мемориал был открыт всего месяц назад, 15 октября, после масштабной реконструкции, проведенной за счет российской стороны.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание правонарушителей», — заявили в полиции.

О разрушении памятника стало известно 18 ноября. Генконсульство России в Алма-Ате потребовало от властей Казахстана провести тщательное расследование и наказать виновных. Дипломаты также опубликовали фотографии поврежденной стелы.

Мемориал посвящен красноармейцам, скончавшимся от ран в эвакуационных госпиталях Джамбула во время Великой Отечественной войны. В МИД Казахстана осудили произошедшее и заверили, что подобные акты вандализма будут пресекаться.

Ранее в польском Гданьске неизвестные осквернили памятник русским воинам, нанеся на него экстремистские надписи. Посольство РФ потребовало устранить последствия вандализма и привлечь виновного к ответственности. По информации польских правоохранительных органов, подозреваемого удалось задержать.