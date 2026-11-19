Участники саммита АТЭС в Китае поблагодарили Путина на русском языке Фото: REUTERS.

В Китае участники саммита АТЭС поблагодарили президента России Владимира Путина на русском языке, а тот ответил им по-китайски. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Необычный обмен любезностями произошел в Шэньчжэне после завершения переговоров российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Когда Путин покидал Центр международных обменов, присутствующие проводили его словами благодарности.

«Спасибо», — произнесли участники саммита на русском языке.

В ответ глава российского государства также сказал «спасибо», однако уже по-китайски. Этот момент попал на видео, распространенное Кремлем.

Ранее Путин и Трамп провели двусторонние переговоры на полях саммита АТЭС. Встреча лидеров России и США состоялась 19 ноября и продолжалась менее часа. Кроме того, в Шэньчжэне запланированы трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина.