Си Цзиньпин и Дональд Трамп завершили переговоры на полях саммита АТЭС. Фото: Daniel Torok/GLOBAL LOOK PRESS

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп завершили двусторонние переговоры в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча лидеров двух стран прошла в резиденции «Цилинь Шаньчжуан». В ходе беседы Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом и заявил о наличии особых отношений между Вашингтоном и Пекином. Глава Белого дома также поблагодарил председателя КНР за «невероятно теплый прием», оказанный американской делегации.

Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в преддверии трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и Соединенных Штатов.