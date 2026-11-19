МВД предупредило о рассылке от имени «Мои Документы» о новом устройстве Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Мошенники начали рассылать россиянам СМС от имени сервиса «Мои Документы», утверждая, что к личному кабинету гражданина якобы привязано новое устройство и вход с него уже выполнен. О новой схеме предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Расчёт злоумышленников, как пояснили в ведомстве, строится на испуге: получив тревожное сообщение, человек должен сам начать переписку или перезвонить по указанному номеру. Дальше в разговоре мошенники выманивают конфиденциальные сведения и коды подтверждения, либо убеждают собеседника выполнить действия якобы для защиты учётной записи.

Правоохранители дали несколько рекомендаций. В МВД советуют россиянам не отвечать на подобные сообщения и проверять состояние учётных записей через официальные сайты и приложения сервисов.

Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин также предупредил о схеме, при которой аферисты получают доступ к чужим телефонам, устанавливая на них шпионские приложения. По его словам, мошенники могут прислать сообщение в духе «Привет! Это не ты на этой фотографии?» и предложить перейти по ссылке.