Россиянам напомнили, как аферисты могут получить доступ к телефону. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аферисты получают доступ к чужим телефонам, устанавливая на них шпионские приложения. О схеме напомнил зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Мошенники могут прислать сообщение в формате: "Привет! Это не ты на этой фотографии?" и предложить перейти по ссылке. На открывшейся странице человеку могут предложить установить приложение якобы для просмотра фото. Если он установит его и даст необходимые разрешения, злоумышленники смогут видеть, что происходит на экране телефона», - сказал Шейкин ТАСС.

Также он напомнил, что мошенники собирают информацию о потенциальных жертвах из открытых источников и посоветовал использовать сложные пароли и двухфакторную защиту.

Также мошенники заманивают россиян обещаниями якобы выплат на детей и делают соучастниками преступлений: похищенные банковские данные используют для дропперства.

Также мошенники нашли способ нажиться на новогодних распродажах.